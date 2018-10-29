''Сын очень ее любил'': что известно о матери, утопившей своих детей в Киеве

36-летняя Екатерина Бабкина, которую призналась в утоплении своих детей в Дарницком озере в Киеве, до последнего ходила с малышами на каток. И их семья казалась очень счастливой.

На столичном катке "Льдинка" рассказали OBOZREVATEL, что женщина всегда ждала дочку, 6-летнюю Аню, после тренировки, обычно они втроем с 4-летним сыном Даней пили чай в кафе.

"Мы когда фото увидели, в шоке были. Родители думают, что у нее что-то случилось с головой. Всегда очень спокойная, улыбчивая мама. После тренировки она в кафе им покупала чай, сладости, они вместе сидели, смеялись. Мальчик у нее с рук не слезал, очень любил маму. Они очень чистые, опрятные, видно было, что мама за ними ухаживает", - рассказала одна из сотрудниц на катке.

После тренировки мама покупала им сладости в кафе dtp.kiev.ua

В конце прошлой недели на каток приходил отец детей. "Раньше мы его тут не видели, они только с мамой были. Папа даже не знал, у какого тренера дочка занимается. Показывал фото малышей и спрашивал, не видели ли мы их", - добавляет сотрудница.

В детском садике Дарницкого района, где Екатерина Бабкина несколько лет работала воспитательницей, комментировать ситуацию не захотели.

Даня у мамы с рук не слезал kyivoperativ.info

Правда, знакомая Екатерины, стилист Елена Фокина, рассказала, как жила в последние годы Бабкина. По ее словам, супруг Екатерины был младше нее на несколько лет. Он привез ее в Киев, где у нее не было ни родных, ни друзей. И она все время боялась его потерять, старалась изменить свою внешность, ухаживать за собой, училась сама делать макияж. Однако случилось то, чего она больше всего боялась, супруг ушел к другой. Вторая супруга - молодая, симпатичная блондинка. Екатерина очень тяжело переживала это расставание.

Facebook Екатерины Бабкиной

Facebook Екатерины Бабкиной

Facebook Екатерины Бабкиной

Facebook Екатерины Бабкиной

Facebook Екатерины Бабкиной

В полиции Киева говорят, что пока проводят экспертизу состояния женщины. "С ней работает сейчас много специалистов: следователи, психолог, психиатр. Результаты будут известны разве что в конце недели", - сказала OBOZREVATEL зам спикера столичной полиции Яна Неруш. Сейчас открыто производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух и более людей). Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Как писал OBOZREVATEL, 29 октября женщине объявили подозрение в умышленном убийстве двоих людей.