Охранники VIP-городка в Киеве атаковали журналистов запрещенными спецсредствами

Журналисты общественной организации "Стоп коррупции" стали жертвами атаки охраны VIP-городка "Конык" в Киеве. Чтобы скрыть совершаемое за забором элитного поселения экопреступление, они воспользовались запрещенными спецсредствами. Об этом сообщается на сайте ОО "Стоп коррупции".

Согласно расследованию журналистов, в течение нескольких лет на территории закрытого элитного коттеджного городка на берегу речки Конык в Голосеевском районе столицы, совершается настоящее экологическое преступление. Там, без каких-либо разрешений, песчаные браконьеры намывают песок. В день такое разворовывание природных богатств Киева приносит самое малое 200 тысяч гривен.

Вследствие незаконного намыва песка было изменено русло водоема. Часть земли, по которой раньше текла река, теперь превратились в сушу – и, судя по всему, вскоре расширят занимаемую элитным поселением территорию.

Кадры, сделанные с помощью коптера. Желтым обозначена присвоенная городком за последнее время территория

Проникнуть на территорию городка практически невозможно: она ограждена забором и серьезно охраняется. Когда же журналисты "Стоп коррупции" попытались с помощью дрона зафиксировать на видео совершаемую на закрытой территории противозаконную деятельность – охрана сбила технику активистов.

"Когда мы приехали снять с воздуха незаконный песчаный бизнес, наш коптер атаковали. А команду отдал мужчина, который три года назад попал на видео, когда дрался с активистами на этом же объекте. Зовут его Юрий Паламарчук. И представляется он "одним из основателей коттеджного городка". У нас есть все основания считать, что после команды господина Паламарчука "сними дрон" охранники применили запрещенное в Украине оружие", - рассказывают журналисты.

Юрий Паламарчук

В частности, в ОО "Стоп коррупция" уверяют, что охрана городка применила переносную глушительную станцию, действующую на расстоянии 150 м. Стоит она порядка 28 тысяч гривен и пользуется популярностью у пророссийских боевиков на Донбассе.

Расследование о том, что на самом деле происходит в закрытом коттеджном городке на берегу речки Конык смотрите здесь.

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