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1 января • обновлено в 23:44
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Новогодняя елка в Киеве попала в топ-5 лучших в Европе

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Новогодняя елка в Киеве попала в рейтинг лучших в Европе. В этом году ее длина составила 20 метров и на ней около тысячи украшений.

Подборку самых красивых праздничных деревьев Европы сделал туристический портал European Best Destinations.

"Киевский городской совет не оставляет дела незавершенными, поскольку это настоящее дерево украшено десятками километров гирлянд. Рождественский рынок открыт для посетителей с 19 декабря по 13 января", – говорится в сообщении.

Новогодняя елка в Киеве

Новогодняя елка в Киеве

НВ

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Также в пятерку лучших попали новогодние елки в Кельне (Германия), Страсбурге (Франция), Праге (Чехия) и Вильнюсе (Литва).

В Киевской городской государственной администрации уточнили, что в этом году праздничное дерево заказали специально под цвет куполов Софии Киевской, а длина разноцветных гирлянд на ней 4 километра. Рядом с елкой разместили большие фигуры из мультсериалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря на Софийской площади в Киеве торжественно зажгли главную новогоднюю елку страны.

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Автор
Марина Погорилко
Место
Украина Киев
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