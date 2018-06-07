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"Нацдружины" жестко разнесли лагерь ромов в Киеве

11.8тЧитать новость на украинском

Национальные Дружины разогнали табор ромов, который располагался в Голосеевском парке.

"Мы не позволим превращать свой город в притон... Хватит игнорировать наши законы, обворовывать наших граждан и загрязнять наши города", - сказано в сообщении Дружин в Facebook.

Националисты заявляют, что в таборе царит настоящая антисанитария, а бездомных животных ромы съедают на ужин.

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Отметим, что пост о погромах был удален со страницы в Facebook.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве табор ромов обосновался в лесопарковой зоне Киевского лесничества.

Место
УкраинаКиев
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Немецкие национал-социалисты в 30-х годах тоже цыган гоняли. Тренировались, так сказать.
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Миценко Андрей, пора уж переходить на реальних зверьков..на рашистов..
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
молодцы я токо за,государство положило хер на это
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