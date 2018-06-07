"Нацдружины" жестко разнесли лагерь ромов в Киеве

Национальные Дружины разогнали табор ромов, который располагался в Голосеевском парке.

"Мы не позволим превращать свой город в притон... Хватит игнорировать наши законы, обворовывать наших граждан и загрязнять наши города", - сказано в сообщении Дружин в Facebook.

Националисты заявляют, что в таборе царит настоящая антисанитария, а бездомных животных ромы съедают на ужин.

Отметим, что пост о погромах был удален со страницы в Facebook.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве табор ромов обосновался в лесопарковой зоне Киевского лесничества.