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"Настоящий мужчина!" Экс-боец АТО героическим поступком в метро восхитил всю Украину

5.5т

30 декабря в Киеве на станции метро "Вокзальная" бывший боец батальона "Азов" Максим Ярош помешал мошенникам украсть кошелек у пассажира.

Об этом разведчик Ярош сообщил на своей странице в Facebook.

"Увидел, как три человека вытаскивают кошелек у чувака и передают друг другу. Хотелось помочь чуваку, чтобы в семью принес деньги. Думаю, его ждала семья с подарками.

По его словам, он дождался, пока двое мошенников выйдут из вагона, а третьего Ярош затолкал обратно и сообщил людям вокруг, что тот украл у парня кошелек. Преступник был быстро ликвидирован, а кошелек вернулся к своему владельцу.

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Пользователи сети восхитились смелостью и героическим поступком бывшего бойца АТО.

"Молодец", "Красавчик", "Уважаю таких героев, ты молодец", "Максим, тебе уважение и слова благодарности. Береги тебя Бог", "Здоровья тебе, счастья, удачи, да не мелеет колодец твоей доброты", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Обозреватель", поступок "95 квартала" по отношению к АТОшникам вызвал восторг в сети.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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