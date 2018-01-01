"Настоящий мужчина!" Экс-боец АТО героическим поступком в метро восхитил всю Украину

30 декабря в Киеве на станции метро "Вокзальная" бывший боец батальона "Азов" Максим Ярош помешал мошенникам украсть кошелек у пассажира.

Об этом разведчик Ярош сообщил на своей странице в Facebook.

"Увидел, как три человека вытаскивают кошелек у чувака и передают друг другу. Хотелось помочь чуваку, чтобы в семью принес деньги. Думаю, его ждала семья с подарками.

По его словам, он дождался, пока двое мошенников выйдут из вагона, а третьего Ярош затолкал обратно и сообщил людям вокруг, что тот украл у парня кошелек. Преступник был быстро ликвидирован, а кошелек вернулся к своему владельцу.

Пользователи сети восхитились смелостью и героическим поступком бывшего бойца АТО.

"Молодец", "Красавчик", "Уважаю таких героев, ты молодец", "Максим, тебе уважение и слова благодарности. Береги тебя Бог", "Здоровья тебе, счастья, удачи, да не мелеет колодец твоей доброты", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Обозреватель", поступок "95 квартала" по отношению к АТОшникам вызвал восторг в сети.