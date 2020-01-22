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22 января • обновлено в 10:24
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"Нам нужно объединиться!" Береза предложил новый проект для киевлян

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Народный депутат VIII созыва, экс-член делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза заявил, что киевлянам для того, чтобы объединиться, нужна единая гражданская платформа.

Как Береза отметил на своей странице в Facebook, ею может стать проект "Небокрай", который позиционирует себя как "организация, призванная объединить под своей крышей социальные инициативы для их дальнейшего развития с целью повышения уровня жизни граждан".

По его словам, к нему часто обращается активная часть киевлян, которые хотят качественных изменений в жизни города и улучшения комфорта проживания в столице.

Борислав Береза инициировал новый проект для киевлян "Небокрай"

Борислав Береза инициировал новый проект для киевлян "Небокрай"

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"Все эти люди разрозненны. И я понял, что нужно Киеву. Киеву нужна гражданская платформа, на базе которой мы можем объединиться. Обычные горожане, с разными политическими взглядами, но с общими проблемами жителей столицы. Платформа, которая сможет собрать небезразличных и активных людей и поможет реализовывать разнообразные проекты и программы направленные на формирование комфортной среды проживания. И этой платформой станет "Небокрай". А при вашем участии и содействии мы станем инкубатором хороших дел и правильных решений", – написал он.

Также Береза призвал киевлян присоединиться к платформе и стать "активной частью качественных изменений".

Менять мир просто, если есть те, с кем это делать. "Небокрай" – это решение, частью которого может стать каждый из нас", – написал Береза.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве представили проект нового Генерального плана города. По принципам, которые заложены в проект, Киев должен быть комфортным, зеленым городом, с безопасной и гармоничной средой и высоким качеством жизни.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Борислав Береза
Место
Украина Киев
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Бляхер может предложить XУEBЛЯНАМ все перекрашивать в жовто блакитный цвет...что бы дayнизм был виден и понятен всем сразу.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Надо запретить гнидaм упоротым говорить и писать на русском языке. Пусть на мове мычат
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