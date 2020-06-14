В субботу, 13 июня, в небе над Киевом появились облака причудливой формы.

Как написала в Facebook журналист Анна Молчанова, необычные облака были замечены, в частности, в Днепровском районе столицы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Облака над Киевом

"Похоже, что это редкие для наших широт облака Mammatus (их еще называют вымеобразными). Читала, что в США появление этих облаков раньше связывали с торнадо. Надеюсь, у нас просто грозовой фронт. Хотя природа любит сюрпризы, а климат в Украине очень изменился", – отметила она.

Пользователи в комментариях также опубликовали фото подобных облаков над Киевом.

Над Киевом заметили "зловещие" облака: впечатляющие фото

Над Киевом заметили "зловещие" облака: впечатляющие фото

Над Киевом заметили "зловещие" облака: впечатляющие фото

Над Киевом заметили "зловещие" облака: впечатляющие фото

Над Киевом заметили "зловещие" облака: впечатляющие фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле столицу окутали жуткие облака дыма и пыли.