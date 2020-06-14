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Над Киевом заметили "зловещие" облака: впечатляющие фото

Кияни
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Над Киевом заметили 'зловещие' облака: впечатляющие фото

Облака над Киевом

В субботу, 13 июня, в небе над Киевом появились облака причудливой формы.

Как написала в Facebook журналист Анна Молчанова, необычные облака были замечены, в частности, в Днепровском районе столицы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Облака над Киевом

Облака над Киевом

"Похоже, что это редкие для наших широт облака Mammatus (их еще называют вымеобразными). Читала, что в США появление этих облаков раньше связывали с торнадо. Надеюсь, у нас просто грозовой фронт. Хотя природа любит сюрпризы, а климат в Украине очень изменился", – отметила она.

Пользователи в комментариях также опубликовали фото подобных облаков над Киевом.

Над Киевом заметили "зловещие" облака: впечатляющие фото

Над Киевом заметили "зловещие" облака: впечатляющие фото

Над Киевом заметили "зловещие" облака: впечатляющие фото

Над Киевом заметили "зловещие" облака: впечатляющие фото

Над Киевом заметили "зловещие" облака: впечатляющие фото

Над Киевом заметили "зловещие" облака: впечатляющие фото

Над Киевом заметили "зловещие" облака: впечатляющие фото

Над Киевом заметили "зловещие" облака: впечатляющие фото

Над Киевом заметили "зловещие" облака: впечатляющие фото

Над Киевом заметили "зловещие" облака: впечатляющие фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле столицу окутали жуткие облака дыма и пыли.

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