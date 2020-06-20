На Киевщине в любой момент могут усилить карантин из-за COVID-19, – КОДА

Володин сообщил, что на Киевщине могут ужесточить карантин (Фото: Гордон)

Председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин сообщил о возможности возвращения к жесткому карантину в области в любой момент.

Об этом говорится в его обращении к жителям Киевщины на сайте КОГА.

"В Украине наблюдается угрожающая тенденция к увеличению заболеваемости COVID-19. Если она будет сохраняться в дальнейшем, а действующие противоэпидемические мероприятия не дадут ожидаемого эффекта, власть вынуждена вновь обращаться к жесткому карантину", – отметил Володин.

Он напомнил, что в Киевской области пока 2000 больных COVID-19, из них 173 – дети. В то же время увеличивается количество пациентов инфекционных отделений, а в стационарах – каждый четвертый инфицирован.

"Показатель инцидентности в области в упор приблизился к критической отметке 12. К усилению карантинных мероприятий осталось добрать 0,03%. Поэтому нужно учитывать, что карантине меры могут быть усилены в любой момент", – предупредил Володин.

По словам председателя КОГА, из-за ситуации, сложившейся в Киевской области, было введено усиление контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в ряде заведений: дошкольных, физической культуры и спорта, парикмахерских и салонах красоты. В то же время усиленный контроль за объектами торговли продовольственными и непродовольственными товарами, агропродовольственного рынка, заведениями общественного питания, за соблюдением противоэпидемических мероприятий во время посадки и высадки пассажиров.

Володин отметил, что в случае ухудшения противоэпидемической ситуацию на территории области в течение трех дней подряд, комиссия по ТЭБ и ЧС будет вынуждена отменить некоторые введенные ранее послабления.

Глава КОГА напомнил, что недопущение роста заболеваемости – дело каждого жителя Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 20 июня Минздрав сообщил, что Киев и еще 9 областей Украины не готовы к следующему этапу ослабления карантинных мероприятий.