На Киев обрушатся ливни: синоптик дала точный прогноз погоды
На Киевщину надвигаются дожди. 112.ua
В субботу, 25 июля, в Киеве и области ожидаются дожди.
Как сообщила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко, на Киевщину надвигается дождливый центр.
"Не переживайте – скоро уйдет. Но вечером дождик еще вернется", – отметила она.
Кроме того, вокруг Карпат и в горах могут быть сильные осадки 25-26 июля.
Facebook Натальи Диденко
Facebook Натальи Диденко
Скрин Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL, на выходных в Украине будет господствовать атмосферный фронт северного циклона Anja, который удержит дождливую погоду в западных областях.
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