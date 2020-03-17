На дорогах Киева коллапс из-за карантина: автобусы переполнены

В Киеве, несмотря на введенный с 17 марта карантин в связи с распространением коронавируса, на некоторых улицах образовались пробки.

При этом не изменилась ситуация и в общественном транспорте – тот продолжает курсировать, игнорируя ограничительные меры. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps, видео с уличных камер наблюдения и посты киевлян в соцсетях.

Так, в пробках сейчас стоят проспекты Академика Палладина, Победы, Леся Курбаса, Любомира Гузара, Валерия Лобановского, Голосеевский, Степана Бандеры. Помимо этого, проехать нельзя на Кольцевой дороге, в районе метро "Житомирская" и "Берестейская".

Пробки в Киеве Скриншот

Также сложная ситуация наблюдается на мосту Патона. На левом берегу Днепра авто застряли в пробке на проспектах Бажана и Броварском.

При этом в центре столицы почти невозможно проехать по улицам Михаила Грушевского, Жилянской, Набережно-Рыбальской, Владимирскому спуску, Набережному шоссе и по бульварам Леси Украинки и Тараса Шевченко.

Пробки в Киеве Скриншот

Ранее столичные власти заявляли, что в автобусе должно ехать одновременно до 10 человек. Однако на деле ни водители, ни люди не придерживаются рекомендаций.

Так, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал в Telegram фото переполненного общественного транспорта.

Переполненные автобусы в Киеве Telegram/Алексей Гончаренко

Переполненные автобусы в Киеве Telegram/Алексей Гончаренко

Пробки в Киеве Скриншот

Пробки в Киеве Скриншот

Пробки в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за объявленного общенационального карантина и ограничительных мер в связи с коронавирусом, метро Киева, Харькова и Днепра остановило работу, а наземный транспорт изменил правила движения. Поэтому с самого утра вторника, 17 марта, в этих городах многие улицы стояли в пробках.

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