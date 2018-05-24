"Требуют заплатить": туристов из США напугали мошенниками в Киеве

Посольство США в Украине предупредило иностранных туристов о риске мошенничества во время проведения финала Лиги чемпионов в Киеве.

Распространенными схемами являются карманное воровство кредитных карт и наличных средств, а также афера с "потерянными деньгами", сообщили в пресс-службе Посольства США в Украине.

"Ничего не подозревающая жертва поднимает якобы утерянный кошелек, а затем ее обвиняют в том, что она его украла и требуют заплатить", ― рассказали в пресс-службе.

Также туристов предупредили о случаях добавления психотропных веществ в напитки с целью последующего ограбления.

Чтобы избежать нападения злоумышленников, иностранным гостям посоветовали остерегаться массовых демонстраций, не показывать дорогие украшения и часы, а также вести себя сдержанно.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве орудует дуэт мошенников, которые обманным путем выманивают деньги. Один прикидывается, что нашел чьи-то деньги и предлагает их разделить со случайным прохожим, а другой утверждает, что это он их потерял.