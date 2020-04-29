В Киеве пойдут на новые уступки бизнесу: выделили уже 7 миллионов гривен

Киев возобновил сотрудничество с Фондом развития предпринимательства, а также выделил средства на финансирование и кредитную поддержку бизнеса.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал на брифинге в среду, 29 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Хочу напомнить, что город продолжает поддерживать малый и средний бизнес. О льготах столичным предпринимателям я уже неоднократно рассказывал. Также сообщу, что городские власти возобновляет сотрудничество с Фондом развития предпринимательства – бывшим Немецко-украинским фондом. Предприниматели столицы смогут получать от фонда финансирование на реализацию инвестпроектов на уровне 13% годовых. Город также предусмотрел средства в бюджете на финансово-кредитную поддержку бизнеса – более 7 млн гривен", – сообщил Кличко.

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По его словам, за счет этих средств киевским предпринимателям будут компенсировать 50% процентной ставки по кредитному договору.

"То есть, благодаря такому сотрудничеству города и Фонда развития предпринимательства, процентная ставка для заемщика составит 6,5%", – пояснил мэр.

Кличко заверил, что до конца 2020 года банки-партнеры, которые определяет Фонд, смогут выдать около 200 млн грн кредитов на поддержку и развитие столичного бизнеса.

"Это "живые"деньги, которые сторицей вернутся в экономику города. Мы разработали эффективный и максимально прозрачный механизм. А процедура получения финансово-кредитной поддержки – простая и займет у предпринимателей минимум времени", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Киев предоставил представителям малого и среднего бизнеса 50% льготу на оплату аренды коммунального имущества на время карантина.

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