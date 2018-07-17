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"Продам жетон и карточку": в Киеве активизировались скупщики проездных в метро

1.1тЧитать новость на украинском

В Киеве после поднятия тарифов в общественном транспорте предприимчивые пассажиры пытаются продать проездные по сниженным ценам.

Объявлениями о "выгодных покупках" пестрят некоторые онлайн-платформы для продаж. К примеру, бесконтактные карточки метро с 50 и 100 поездками на них предлагают купить за 250 и 500 гривен соответственно.

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По новым ценам 50 поездок будут стоить 325 гривен, в то время, как владелец карты покупал ее еще за 250. Таким образом, "навар" на одной проданной карте составит для продавца 25 гривен.

Еще один пассажир метрополитена предлагает купить карту на 56 поездок за 300 гривен. При чем таких у него целых 40. В объявлении он, однако, указывает, что у карт нет срока действия, что не соответствует действительности. Ее нужно использовать хотя бы раз в течении полугода, иначе она перестанет работать.

Есть также и продавцы, которые предлагают купить один жетончик метро за целых 25 гривен, хотя его стоимость ― всего восемь. Объявление выглядит уж совсем абсурдным из-за предложения переслать этот жетончик по почте.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве с 14 июля до 8 гривен подняли стоимость проезда во всем коммунальном транспорте. Платить меньше получится только при "оптовых" покупок поездок или использовании проездных.

Читайте все новости по теме "Подорожание транспорта в Киеве" на Обозревателе.

Тема
Подорожание транспорта в Киеве
Место
УкраинаКиев
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