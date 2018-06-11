Когда Киеву вернут горячую воду: депутат прояснил ситуацию

Жители Киева, которые остались без горячей воды из-за конфликта властей столицы с НАК "Нафтогаз Украины", могут в ближайшую неделю-две рассчитывать на ее включение.

Об этом рассказал в эфире ObozTV депутат Киевского горсовета от фракции "Солидарность" Владислав Михайленко.

"Суть вопроса очень простая - "Нафтогаз" отключил поставки газа для подогрева горячей воды горожанам. Они требуют миллиард гривен. Этот миллиард – примерно те 40 млн долларов, которые должны пойти на премии "Нафтогазу". То есть, каждая киевская семья должна 1200 гривен заплатить "Нафтогазу" за то, чтобы им включили горячую воду", - заявил Михайленко.

Депутат заверил, что вода у киевлян "будет безусловно".

"Мы уже объявили свою позицию "Нафтогазу". Вопрос решаем в правовой плоскости. Для этого есть суд. Городской совет готов отстаивать в законном русле интересы киевлян. "Нафтогаз", к сожалению, отказывается идти в суд по данному вопросу. Они поставили ультиматум - дайте денег, тогда включим газ. Они блокируют подписание договоров с альтернативным поставщиком, хотя другие поставщики кроме "Нафтогаза" у нас в стране есть, и Киев готов сотрудничать с ними. Эта ситуация сейчас заблокирована", - отметил он.

По словам депутата, если "Нафтогаз" "не пойдет на юридический путь", то городская власть будет прибегать к радикальным действиям.

"Например, городская власть может отключить зданию "Нафтогаза" канализацию", - заявил он

Михайленко также назвал возможные сроки включения воды – "неделя-две".

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Киева забрали у компании "Киевэнерго" право поставлять жителям столицы горячую воду и тепло. Эти обязанности были возложены на новосозданное коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго".

НАК "Нафтогаз Украины" принял решение про отключения домов киевлян от горячего водоснабжения до тех пор, пока не будут выплачены долги за газ. В КГГА считают, что долги должен выплатить "Киевэнерго", а в "Нафтогазе" настаивают, чтобы расплачивалось КП "Киевтеплоэнерго".

В результате киевляне стали заложниками спора между "Нафтогазом" и властями столицы. Без горячей воды остались тысячи домов.

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