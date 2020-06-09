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9 июня • обновлено в 18:10
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Киев за год поднялся на 44 позиции в рейтинге самых дорогих городов для эмигрантов

1.6т
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Киев за год поднялся на 44 позиции в рейтинге самых дорогих городов для эмигрантов. В 2019 году столица Украины занимала в нем 150-е место, а в 2020 году – уже 106-е.

Такое исследование предоставила компания Mercer. Киев поделил эту строка с Гамбургом (Германия) и Лиссабоном (Португалия).

Так, всего в рейтинге 209 городов разных стран мира. Среди пяти самых дорогих для эмигрантов оказались: Гонконг (специальный административный район Китайской народной республики), Ашгабат (Туркменистан), Токио (Япония), Цюрих (Швейцария) и Сингапур (Сингапур).

Киев за год поднялся на 44 позиции в рейтинге самых дорогих городов для эмигрантов. Иллюстрация

Киев за год поднялся на 44 позиции в рейтинге самых дорогих городов для эмигрантов. Иллюстрация

Замкнули рейтинг следующие города: Тунис (Тунис), Виндхук (Намибия), Бишкек (Кыргызстан), Ташкент (Узбекистан) и Карачи (Пакистан).

Как сообщал OBOZREVATEL, столица Украины Киев попала в список 50 наиболее инстаграмных городов мира по версии туристического портала Big 7 Travel.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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