В Киеве закрывается метро: названы сроки

Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и постановлению Кабинета министров, киевский метрополитен прекращает перевозки пассажиров с 23:00 17 марта.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook.

"Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и постановлению Кабинета министров, Киев должен закрыть метрополитен. Так же, как Днепр и Харьков. Поэтому сегодня с 23:00 киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля", – сказал мэр столицы.

Он также подчеркнул, что наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро.

"Я призываю киевлян заботиться о своем здоровье и безопасности и оставаться дома. Те, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих – пользоваться средствами индивидуальной защиты. Сохраняем спокойствие, действуем взвешенно и осознанно. Городская власть предоставляет всю информацию о ситуации в Киеве. Пользуйтесь, пожалуйста, официальной информацией!" – подчеркнул Кличко.

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