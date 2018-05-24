Массовые отравления детей: в школах Киева ввели чрезвычайный режим

Во всех школах Киева с 24 мая вводят режим усиленной охраны и безопасности.

По словам главы комиссии во вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта при КГГА Анны Старостенко, такое решение принято в связи с массовыми умышленными отравлениями детей в школах Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Это решение принято в связи с распространением отравлений школьников газообразными веществами в Украине. Мы должны уберечь маленьких киевлян от таких случаев. Особенно сейчас, накануне "последних звонков" и финала Лиги чемпионов, безопасность детей в городе должна быть приоритетом", ― пояснила Старостенко.

Во всех столичных школах усилят охрану и ограничат доступ на территорию лицам, которые не принимают непосредственного участия в учебном процессе. Кроме этого, усилится контроль за пропускным режимом, чтобы не допустить попадания опасных веществ в школы.

Как писал OBOZREVATEL, в социальных сетях призывают школьников и студентов Украины распылять газ в учебных заведениях, а потом отчитываться, как все прошло.