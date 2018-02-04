В Киеве прошло вече сторонников Саакашвили: все подробности

В Киеве 4 февраля в центре Киева собрались сторонники лидера политической партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко.
"Обозреватель" следил за развитием событий. Чтобы посмотреть видео марша, проскрольте вниз.
14.50. На вече выступил Саакашвили. Он выдвинул ультиматум Раде и Порошенко. После этого собрание завершилось.
14:00. Перед Украинским домом начали выступления сторонники Саакашвили. Они выдвинули свои требования: добровольная отставка Порошенко, отмена закона об особом статусе Донбасса и уменьшение в три раза оплаты за коммунальные услуги.
13.44. Митингующие пришли на Европейскую площадь, где установлена сцена и звучит гимн Украины.
13.35. Участники акции спустились на Майдан Независимости и идут на Европейскую площадь. Там будет проводиться "народное вече".
13:15. Протестующие прошли Софийскую площадь и направляются в сторону Михайловского собора.
Колонну возглавляет Саакашвили, люди скандируют "Импичмент".
"Украинская правда"
"Украинская правда"
"Украинская правда"
"Украинская правда"
"Украинская правда"
12.50. Журналисты, которые сопровождают шествие, отмечают, что конфликтов и провокаций не замечено.
12.26. Марш проходит по улице Владимирской до Европейской площади. В нем участвуют около трех тысяч человек.
Отметим, организаторы акции "За будущее" решили изменить маршрут в связи с проведением митинга владельцами автомобилей на еврономерах на Майдане Независимости и собрались в парке Шевченко.
"Украинская правда"
"Украинская правда"
"Украинская правда"
В полиции коммуникации уточнили, что несколько центральных улиц перекрыты именно из-за проведения акции владельцами авто на еврономерах, которая началась гораздо раньше марша.
Люди идут с флагами Украины и требуют отставки президента Петра Порошенко. Они утверждают, что приехали из разных городов страны.
Сам Саакашвили на акции пока не появился.
Отметим, участники собирают деньги в специальный ящик.
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Активисты возмущаются, что в центре города много полиции.
Как сообщал "Обозреватель", 4 февраля в центре Киеве владельцы авто на еврономерах организовали масштабную акцию.
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