В Киеве прошло вече сторонников Саакашвили: все подробности

В Киеве 4 февраля в центре Киева собрались сторонники лидера политической партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко.

"Обозреватель" следил за развитием событий. Чтобы посмотреть видео марша, проскрольте вниз.

14.50. На вече выступил Саакашвили. Он выдвинул ультиматум Раде и Порошенко. После этого собрание завершилось.

14:00. Перед Украинским домом начали выступления сторонники Саакашвили. Они выдвинули свои требования: добровольная отставка Порошенко, отмена закона об особом статусе Донбасса и уменьшение в три раза оплаты за коммунальные услуги.

13.44. Митингующие пришли на Европейскую площадь, где установлена сцена и звучит гимн Украины.

13.35. Участники акции спустились на Майдан Независимости и идут на Европейскую площадь. Там будет проводиться "народное вече".

13:15. Протестующие прошли Софийскую площадь и направляются в сторону Михайловского собора.

Колонну возглавляет Саакашвили, люди скандируют "Импичмент".

"Украинская правда"

"Украинская правда"

"Украинская правда"

"Украинская правда"

"Украинская правда"

12.50. Журналисты, которые сопровождают шествие, отмечают, что конфликтов и провокаций не замечено.

12.26. Марш проходит по улице Владимирской до Европейской площади. В нем участвуют около трех тысяч человек.

Отметим, организаторы акции "За будущее" решили изменить маршрут в связи с проведением митинга владельцами автомобилей на еврономерах на Майдане Независимости и собрались в парке Шевченко.

"Украинская правда"

"Украинская правда"

"Украинская правда"

В полиции коммуникации уточнили, что несколько центральных улиц перекрыты именно из-за проведения акции владельцами авто на еврономерах, которая началась гораздо раньше марша.

Люди идут с флагами Украины и требуют отставки президента Петра Порошенко. Они утверждают, что приехали из разных городов страны.

Сам Саакашвили на акции пока не появился.

Отметим, участники собирают деньги в специальный ящик.

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Активисты возмущаются, что в центре города много полиции.

Как сообщал "Обозреватель", 4 февраля в центре Киеве владельцы авто на еврономерах организовали масштабную акцию.