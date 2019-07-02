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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Майдан в дыму! Украинцы взбунтовались против Шария и Клюева: фото и видео

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В Киеве на Майдане прошел протест против регистрации кандидатами в нардепы блогера Анатолия Шария и Андрея Клюева, который был главой АП во времена Виктора Януковича.

Акцию назвали "Терпеть больше нельзя!" Протестующие аргументировали свою позицию тем, что они не могут баллотироваться в Раду, поскольку не проживали в течение последних 5 лет в Украине. Фото и видео с места событий опубликовала ТСН.

Участники акции, которых насчитывалось несколько сотен, также выступали против судебного произвола и выпуска из тюрем террористов и убийц Небесной сотни.

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Протест начался около 19:45. Люди зажигали дымовые шашки, файера, а также приносили соответствующие плакаты.

Протесты в Киеве

Протесты в Киеве

hromadske.ua

Протесты в Киеве

Протесты в Киеве

hromadske.ua

Протесты в Киеве

Протесты в Киеве

hromadske.ua

Протесты в Киеве

Протесты в Киеве

hromadske.ua

Протесты в Киеве

Протесты в Киеве

ТСН

Протесты в Киеве

Протесты в Киеве

ТСН

Протесты в Киеве

Протесты в Киеве

ТСН

Протесты в Киеве

Протесты в Киеве

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, ЦИК принял решение зарегистрировать на внеочередные выборы в Верховную Раду блогера Анатолия Шария, который идет в парламент под №1 в политсиле "Партия Шария".

Также официально разрешили баллотироваться в народные депутаты и экс-чиновнику Януковича Андрею Клюеву, который идет кандидатом по мажоритарному округу №46 в Донецкой области от "Либеральной партии Украины". У него получилось добиться регистрации со второй попытки.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Анатолий ШарийАндрей Клюев
Место
УкраинаКиев
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Федотов Владимир
Федотов Владимир
Как достали эти уроды!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Без западной спонсорской помощи и печенюшек майдан превращается в дешевое цирковое шоу
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Без западной спонсорской помощи и "печенюшек"майдан превращается в дешевое цирковое шоу
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