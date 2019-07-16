"Люди падали!" В Киеве на ходу сломалась маршрутка. Видео

В Киеве на ходу сломался маршрутный автобус, из-за чего пассажирам пришлось срочно покинуть транспорт.

Видео инцидента, снятого пассажиром-очевидцем, в Facebook опубликовал паблик "Киев Оперативный".

"Горячее и едкое, как этот дым, поздравление хотелось бы передать руководству "Киевпастранса", – говорится в сообщении.

На записи показано, что маршрутка наклонилась в сторону, из-за чего люди буквально выпадали из салона, выходя из него. Также внутри автобуса был виден дым, что шел из-под машины.

Автор видео спрашивал у водителя о прохождении техосмотра авто, на что маршрутчик не ответил.

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