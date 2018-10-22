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Людей охватила паника: в метро Киева произошло ЧП с 10 пострадавшими

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В понедельник, 22 октября, в метро Киева около 10 человек пострадали от распыления неизвестного вещества.

Как сообщается в сюжете ТСН, люди спускались по эскалатору на платформу, и вдруг у них начало першить в горле, стало трудно дышать и начался сильный кашель и головокружение.

Очевидцы рассказали, что людей охватила паника, они побежали против движения эскалатора и перепрыгивали на смежные ступеньки.

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По версии правоохранителей, компания подростков играла с газовым баллончиком и распылила его содержание. Сейчас их разыскивает полиция.

Угрозы для пострадавших сейчас нет, необходимую помощь им срочно предоставили медики.

Как соощал OBOZREVATEL, недавно в метро Киева из-за ЧП с поездом было ограничено движение.

Место
УкраинаКиев
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