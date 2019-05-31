"Ловят кайф": в Киеве вновь разгромили новый стеклянный мост. Фото и видео

На пешеходном мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов в Киеве вновь разгромили два фрагмента стекла.
Инцидент произошел вечером в пятницу, 31 мая. Об этом сообщается на странице руководителя проекта dtp.kiev.ua Влада Антонова в Facebook. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что треснувшие стекла были ничем на закреплены и их возможно было просто поднять руками, чем и воспользовались проходящие мимо киевляне.
Мост в Киеве
Мост в Киеве
Мост в Киеве
Мост в Киеве
Мост в Киеве
"Вопреки просьбам и предостережением граждане продолжают заходить за заграждения и проверять на прочность треснутое стекло на новом пешеходном мосту. Кроме того, многие проверяют, действительно ли его можно отодрать, поднять руками", – поделился Антонов.
"Наряд полиции прогнал зевак, но они моментально вернулись после ухода полицейских. Многие ловят кайф, фотографируясь на треснутом стекле", – добавил он.
Мост в Киеве
Мост в Киеве
Как сообщал OBOZREVATEL:
Новый мост треснул третий раз за два дня после открытия, которое состоялось 25 мая. Вначале треснуло два защитных слоя, а затем еще одно стекло было повреждено после демонтажа обломков.
После повреждения на новом мосту поменяли уже три стекла. Также власти Киева рассматривает вариант замены поврежденной стеклопленки на бронированное стекло.
Украинцы считают, что в разрушении нового пешеходно-велосипедного моста в Киеве между Владимирской горкой и Аркой дружбы народоввиноваты вандалы.
Вокруг строительства нового путепровода вспыхнули несколько громких скандалов. Вначале ряд СМИ начал распространять информацию о том, что мост противоречит законодательству, поскольку якобы может нарушить всемирное наследие Софии Киевской.
Позже швейцарские архитекторы заявили, что проект моста якобы был взят с их чертежей.
Стоимость постройки велосипедно-пешеходного моста в Киеве увеличилась до 419,96 миллиона гривен, что почти в два раза больше запланированной суммы.
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