ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
LadyCity

/Новости Киева

"Ловят кайф": в Киеве вновь разгромили новый стеклянный мост. Фото и видео

681Читать материал на украинском

На пешеходном мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов в Киеве вновь разгромили два фрагмента стекла.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 31 мая. Об этом сообщается на странице руководителя проекта dtp.kiev.ua Влада Антонова в Facebook. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что треснувшие стекла были ничем на закреплены и их возможно было просто поднять руками, чем и воспользовались проходящие мимо киевляне.

Новости
В Киеве частично закрыли новый "стеклянный" мост: что произошло. Видео
Мост в Киеве

Мост в Киеве

Мост в Киеве

Мост в Киеве

Мост в Киеве

Мост в Киеве

Мост в Киеве

Мост в Киеве

Мост в Киеве

Мост в Киеве

"Вопреки просьбам и предостережением граждане продолжают заходить за заграждения и проверять на прочность треснутое стекло на новом пешеходном мосту. Кроме того, многие проверяют, действительно ли его можно отодрать, поднять руками", – поделился Антонов.

"Наряд полиции прогнал зевак, но они моментально вернулись после ухода полицейских. Многие ловят кайф, фотографируясь на треснутом стекле", – добавил он.

Мост в Киеве

Мост в Киеве

Мост в Киеве

Мост в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Тег
Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
4
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Мне кажется, стекло лопается само, Для таких стёкол нужно специальная технология!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения