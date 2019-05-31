"Ловят кайф": в Киеве вновь разгромили новый стеклянный мост. Фото и видео

На пешеходном мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов в Киеве вновь разгромили два фрагмента стекла.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 31 мая. Об этом сообщается на странице руководителя проекта dtp.kiev.ua Влада Антонова в Facebook. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что треснувшие стекла были ничем на закреплены и их возможно было просто поднять руками, чем и воспользовались проходящие мимо киевляне.

Мост в Киеве

Мост в Киеве

Мост в Киеве

Мост в Киеве

Мост в Киеве

"Вопреки просьбам и предостережением граждане продолжают заходить за заграждения и проверять на прочность треснутое стекло на новом пешеходном мосту. Кроме того, многие проверяют, действительно ли его можно отодрать, поднять руками", – поделился Антонов.

"Наряд полиции прогнал зевак, но они моментально вернулись после ухода полицейских. Многие ловят кайф, фотографируясь на треснутом стекле", – добавил он.

Мост в Киеве

Мост в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL:

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