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Лежал больше месяца: в Киеве студенты обнаружили труп

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В Киеве 26 апреля из Русановского канала выловили труп мужчины. По предварительным данным, тело находилось в воде больше месяца.

Такую ужасную находку совершили студенты, которые хотели порыбачить перед началом пар, сообщили Вартові Еспресо.

"Парни хотели порыбачить перед парами в университете, а когда закинули удочки, почувствовали, как что-то зацепилось. Сначала они подумали, что это мусор, но, когда вытащили, увидели мертвого мужчину", ― написали очевидцы.

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Сообщается также, что мужчине было около 40 лет.

Как писал "Обозреватель", в Харькове на площади нашли мешок с телом.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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