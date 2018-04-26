Лежал больше месяца: в Киеве студенты обнаружили труп

В Киеве 26 апреля из Русановского канала выловили труп мужчины. По предварительным данным, тело находилось в воде больше месяца.
Такую ужасную находку совершили студенты, которые хотели порыбачить перед началом пар, сообщили Вартові Еспресо.
"Парни хотели порыбачить перед парами в университете, а когда закинули удочки, почувствовали, как что-то зацепилось. Сначала они подумали, что это мусор, но, когда вытащили, увидели мертвого мужчину", ― написали очевидцы.
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Facebook Киев Оперативный
Сообщается также, что мужчине было около 40 лет.
Как писал "Обозреватель", в Харькове на площади нашли мешок с телом.
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