Житний рынок Киева более 100 лет назад показали на фото: как изменилось место

В сети показали раритетное фото Житнего рынка в Подольском районе Киева в 1900-х годах.

Снимок был опубликован на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Он был черно-белым, его сделал цветным киевлянин Константин Малеев (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

OBOZREVATEL предлагает своим читателям оценить как выглядел Житний рынок более ста лет назад, и каким он стал в современности.

Житний рынок Киева более 100 лет назад

Житний рынок Киева более 100 лет назад

Житний рынок Киева в современности

Житний рынок Киева в современности gloss.ua

Житний рынок Киева в современности Kyiv maps

Житний рынок Киева в современности The Village Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети сравнили фото улицы Симона Петлюры, что упирается в центральный железнодорожный вокзал в Киеве, в разные годы.

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