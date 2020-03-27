Житний рынок Киева более 100 лет назад показали на фото: как изменилось место

В сети показали раритетное фото Житнего рынка в Подольском районе Киева в 1900-х годах.
Снимок был опубликован на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Он был черно-белым, его сделал цветным киевлянин Константин Малеев (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
OBOZREVATEL предлагает своим читателям оценить как выглядел Житний рынок более ста лет назад, и каким он стал в современности.
Житний рынок Киева более 100 лет назад
Житний рынок Киева более 100 лет назад
Житний рынок Киева в современности
Житний рынок Киева в современности
gloss.ua
Житний рынок Киева в современности
Kyiv maps
Житний рынок Киева в современности
The Village Украина
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети сравнили фото улицы Симона Петлюры, что упирается в центральный железнодорожный вокзал в Киеве, в разные годы.
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