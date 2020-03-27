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27 марта • обновлено в 03:23
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Житний рынок Киева более 100 лет назад показали на фото: как изменилось место

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В сети показали раритетное фото Житнего рынка в Подольском районе Киева в 1900-х годах.

Снимок был опубликован на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Он был черно-белым, его сделал цветным киевлянин Константин Малеев (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

OBOZREVATEL предлагает своим читателям оценить как выглядел Житний рынок более ста лет назад, и каким он стал в современности.

Житний рынок Киева более 100 лет назад

Житний рынок Киева более 100 лет назад

Житний рынок Киева более 100 лет назад

Житний рынок Киева в современности

Житний рынок Киева в современности

Житний рынок Киева в современности

gloss.ua

Житний рынок Киева в современности

Житний рынок Киева в современности

Kyiv maps

Житний рынок Киева в современности

Житний рынок Киева в современности

The Village Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети сравнили фото улицы Симона Петлюры, что упирается в центральный железнодорожный вокзал в Киеве, в разные годы.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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