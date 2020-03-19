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19 марта • обновлено в 13:19
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Жена нардепа Шахова тоже заразилась коронавирусом. Эксклюзив

9.7т
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Жена народного депутата Украины Сергея Шахова от группы "Довіра", который оказался первым больным коронавирусом на Киевщине, тоже подхватила вирус.

Это сам политик подтвердил в комментарии OBOZREVATEL. По словам Шахова, у нее два дня была температура, поэтому было проведено исследование – и оказалось, что у женщины тоже вирус.

"Я не вижу в этой никакой проблемы, и мне кажется, что многие уже переболели вирусом. Думаю, и дети мои тоже, и родственники. Я чувствую себя относительно хорошо, кашляю немного. Жена тоже в порядке. Мы находимся в изоляции, лечимся, согласно предписаниеми врачей", – подчеркнул нардеп.

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Автор
Яра Дорош
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