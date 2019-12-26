"Упыри подняли голову": запрещенная КПУ устроила в Киеве съезд в честь Сталина

Запрещенная в Украине КПУ оскандалилась проведением в Киеве конференции, посвященной 140-летию со дня рождения советского диктатора Иосифа Сталина.
Фотоотчет с пропагандистского мероприятия опубликовали на сайте запрещенной КПУ. Также там появился перечень докладов, прославляющих Сталина, который устроил гибель миллионов людей.
Съезд запрещенной КПУ в честь Сталина
Сайт КПУ
Съезд запрещенной КПУ в честь Сталина
Сайт КПУ
Отмечается, что конференция, которую провели 21 декабря, носила название "И.В. Сталин и революционное преобразование мира". На ней выступил скандально известный глава КПУ Петр Симоненко, доктор исторических наук, действующий член-корреспондент НАН Украины Валерий Солдатенко, кандидат исторических наук Анатолий Арсеенко и другие деятели.
В конце мероприятия Симоненко вручил некоторым докладчикам медаль к 140-летию диктатора Сталина, а первый секретарь ЦК ЛКСМУ Михаил Кононович – "комсомольский билет" якобы представителю киевской молодежи.
Новость о проведении пророссийского шабаша разозлила патриотическую общественность Украины. Так, на нее гневно отреагировал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирилиц).
Съезд запрещенной КПУ в честь Сталина
Сайт КПУ
Съезд запрещенной КПУ в честь Сталина
Сайт КПУ
Съезд запрещенной КПУ в честь Сталина
Сайт КПУ
"Упыри подняли головы. Запрещенная в Украине секта Коммунистическая партия Украины провела в Киеве "сбор ко дню рождения Иосифа Сталина. Симоненко вручил "активистам" "памятную медаль к 140-летию убийцы и палача Сталина", – написал защитник Украины.
Съезд запрещенной КПУ в честь Сталина
Сайт КПУ
Съезд запрещенной КПУ в честь Сталина
Сайт КПУ
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 января запрещенная в Украине КПУ на 54 внеочередном съезде выдвигала кандидатом на пост президента государства своего лидера Симоненко.
КПУ хоть и запрещена в Украине, но официально продолжает деятельность из-за судебной коллизии.
Симоненко периодически появляется в эфире российского пропагандистского телевидения, упрекая власть и выдумывая фейки об Украине.
Он обозвал украинцев "неполноценным народом" и призывал к развалу Украины.
Кроме того, Симоненко нагло заявил, что Украина якобы должна окончить войну на Донбассе, дать ему права широкой автономии, а сама превратиться в федерацию.
Также он заступился за страну-агрессора Россию, выразив уверенность, что в военной агрессии против Украины она якобы не виновата.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.