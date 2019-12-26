"Упыри подняли голову": запрещенная КПУ устроила в Киеве съезд в честь Сталина

Запрещенная в Украине КПУ оскандалилась проведением в Киеве конференции, посвященной 140-летию со дня рождения советского диктатора Иосифа Сталина.

Фотоотчет с пропагандистского мероприятия опубликовали на сайте запрещенной КПУ. Также там появился перечень докладов, прославляющих Сталина, который устроил гибель миллионов людей.

Съезд запрещенной КПУ в честь Сталина Сайт КПУ

Съезд запрещенной КПУ в честь Сталина Сайт КПУ

Отмечается, что конференция, которую провели 21 декабря, носила название "И.В. Сталин и революционное преобразование мира". На ней выступил скандально известный глава КПУ Петр Симоненко, доктор исторических наук, действующий член-корреспондент НАН Украины Валерий Солдатенко, кандидат исторических наук Анатолий Арсеенко и другие деятели.

В конце мероприятия Симоненко вручил некоторым докладчикам медаль к 140-летию диктатора Сталина, а первый секретарь ЦК ЛКСМУ Михаил Кононович – "комсомольский билет" якобы представителю киевской молодежи.

Новость о проведении пророссийского шабаша разозлила патриотическую общественность Украины. Так, на нее гневно отреагировал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирилиц).

Съезд запрещенной КПУ в честь Сталина Сайт КПУ

Съезд запрещенной КПУ в честь Сталина Сайт КПУ

Съезд запрещенной КПУ в честь Сталина Сайт КПУ

"Упыри подняли головы. Запрещенная в Украине секта Коммунистическая партия Украины провела в Киеве "сбор ко дню рождения Иосифа Сталина. Симоненко вручил "активистам" "памятную медаль к 140-летию убийцы и палача Сталина", – написал защитник Украины.

Съезд запрещенной КПУ в честь Сталина Сайт КПУ

Съезд запрещенной КПУ в честь Сталина Сайт КПУ

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