Закройте окна и двери: на Киев надвигается новый апокалипсис

В Киеве 16 августа ожидается продолжение гроз и шквального ветра. Синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди и температуру 26-28 градусов.

На протяжении всего дня будет дуть южно-восточный и южно-западный ветра, а их скорость составит 5-10 метров в секунду. В пресс-службе управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента благоустройства КГГА посоветовали киевлянам придерживаться простых правил, которые помогут уберечься от шквальных порывов.

В домах и квартирах стоит плотно закрыть все окна и двери, а с балконов убрать предметы, которые может сдуть. Если вы находитесь на улице, старайтесь держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев. Также под ними не стоит парковать автомобили.

Если вы заметите сильное усиление ветра, постарайтесь спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии. В случае возникновения непредвиденных ситуаций — обратитесь в экстренные службы по номерам 101 или 103.

meteo.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее метеорологи предупредили о затяжных дождях в столице. Согласно их прогнозу, они продлятся до воскресенья, 19 августа.