Из-за гари в Киеве спецтранспорт "Киевавтодора" будет усиленно работать над очищением улиц столицы.

Об этом в ночь на пятницу, 17 апреля, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Около 00:00 он сообщил, что машины уже выехали мыть улицы города.

"В связи с задымленностью в городе... ночью и в последующие дни будут увеличены маршруты и количество поливо-моечной техники", – написал Кличко. Он также обратился к жителям столицы, призвав их оставаться дома.

Иллюстрация. Критическое загрязнение воздуха в Киеве itc.ua

Как писал OBOZREVATEL, 16 апреля Киев стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха.

Жителей столицы призвали закрыть окна и не выходить на улицу. Также стало известно, какие районы "отравлены" больше всего.

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