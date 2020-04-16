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17 апреля • обновлено в 01:35
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/ Жизнь столицы

Кличко рассказал, как будут бороться с критическим загрязнением воздуха в Киеве

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Из-за гари в Киеве спецтранспорт "Киевавтодора" будет усиленно работать над очищением улиц столицы.

Об этом в ночь на пятницу, 17 апреля, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Около 00:00 он сообщил, что машины уже выехали мыть улицы города.

"В связи с задымленностью в городе... ночью и в последующие дни будут увеличены маршруты и количество поливо-моечной техники", – написал Кличко. Он также обратился к жителям столицы, призвав их оставаться дома.

Иллюстрация. Критическое загрязнение воздуха в Киеве

Иллюстрация. Критическое загрязнение воздуха в Киеве

itc.ua

 

Как писал OBOZREVATEL, 16 апреля Киев стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха.

Жителей столицы призвали закрыть окна и не выходить на улицу. Также стало известно, какие районы "отравлены" больше всего.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Теги
Киевавтодор пожар
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Кияни Жизнь столицы

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