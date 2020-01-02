Выяснилась личность "Леннокса Льюиса" с Шулявского моста: фото и невероятная история

Темнокожим строителем, которого заметили во время работ по сооружению Шулявского моста в Киеве и которого в сети сравнили с британским боксером Ленноксом Льюисом, оказался 36-летний Бен из Демократической Республики Конго.

Мужчина принял решение покинуть страну после того, как в 2011 году Жозеф Кабила был избран президентом государства на второй срок. Бен и его семья были в оппозиции к власти, рассказал мужчина в интервью изданию "Страна" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам строителя, хоть его страна и красивая, но там нету работы, и существует много проблем. Он также добавил, что его родители из-за болезней умерли около пяти лет назад, а остался только брат Мо и сестра Марьям.

"Леннокс Льюис" с Шулявского моста Facebook/Женя Уманский

Мужчина отметил, что в Конго работал электриком, но зарабатывал очень мало. В то же время он очень хотел попасть в Париж (Франция), куда уехал брат отца Абиг. Дядя постоянно передавал семье деньги, и Бен хотел делать так же. Но вместо Франции, мужчина случайно попал в Украину.

"Из Конго мы выплыли на корабле в Россию. Нас была группа из 15 человек. Нам сказали, что из России на автобусе нас довезут до Парижа. Но привезли в Украину. Это было в 2011 году", – сказал Бен.

Новости В Киеве открыли Шулявский мост

Во время поездки, которая была нелегальной, у него отобрали документы. Мужчина до последнего не понимал, где он, и поначалу думал, что все идет по плану. Уже на Шулявском рынке в Киеве африканцы, которые торговали там, объяснили Бену, что он в столице Украины.

"Мне повезло, что на рынке я встретил Марис. Это парень из того же района Конго, где жил и я. Он забрал меня на первое время к себе", – отметил мужчина.

Уже позже Бену помогли с работой, но все время у него возникали проблемы из-за отсутствия документов.

"Леннокс Льюис" с Шулявского моста Страна

Как сообщал OBOZREVATEL, темнокожий строитель, который был замечен на строительстве Шулявского моста в Киеве, вызвал большой ажиотаж в сети.

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