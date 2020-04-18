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18 апреля • обновлено в 22:01
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Возле Киево-Печерской лавры образовалась очередь: украинцы пришли за благодатным огнем

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Возле Киево-Печерской лавры собралась большая очередь людей, которые пришли за благодатным огнем из Иерусалима, которые привезли священники УПЦ МП.

Как сказано в сюжете ТСН, очередь из прихожан и священников образовалась возле входа. Людей пропускают по одному из-за эпидемии COVID-19 в Украине.

По словам журналиста, люди не всегда держат дистанцию. В то же время их не смущает, что из другого выхода приезжают и выезжают кареты скорой помощи.

Как писал OBOZREVATEL, 17 апреля в Киево-Печерской лавре от коронавируса умер монах Никодим. Ранее умерли архимандрит Нектарий и иеродиакон Наум. COVID-19 подтвержден у минимум 90 служителей лавры.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Пасха
Место
Украина Киев
Тег
Киево-Печерская лавра
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
а шо там в Житомирской области.Овручский район,село Островы-сгорело все село
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Возле Киево-Печерской лавры образовалась очередь: бараны пришли за коронавирусом
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Кияни Жизнь столицы

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