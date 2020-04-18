Возле Киево-Печерской лавры образовалась очередь: украинцы пришли за благодатным огнем

Возле Киево-Печерской лавры собралась большая очередь людей, которые пришли за благодатным огнем из Иерусалима, которые привезли священники УПЦ МП.
Как сказано в сюжете ТСН, очередь из прихожан и священников образовалась возле входа. Людей пропускают по одному из-за эпидемии COVID-19 в Украине.
По словам журналиста, люди не всегда держат дистанцию. В то же время их не смущает, что из другого выхода приезжают и выезжают кареты скорой помощи.
Как писал OBOZREVATEL, 17 апреля в Киево-Печерской лавре от коронавируса умер монах Никодим. Ранее умерли архимандрит Нектарий и иеродиакон Наум. COVID-19 подтвержден у минимум 90 служителей лавры.
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