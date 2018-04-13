Внимание, розыск! Под Киевом пропала 13-летняя девочка

Броварский отдел полиции в Киевской области разыскивает пропавшую Молько Валерию (2006 года рождения).

По информации правоохранителей, 31 марта девочка ушла из дома. Она проживает в селе Шевченково, Киево-Святошинского района, Киевской области.

Ее приметы: на вид около 13 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза голубые, волосы белые до плеч.

Новости На трассе под Киевом нашли пропавших школьниц

На момент исчезновения была одета в куртку-ветровку светло-зеленого цвета, синие джинсы, черные ботинки.

В случае обнаружения подростка, граждан просят сообщить в полицию по номеру 102.

Как сообщал "Обозреватель", Васильковское управление Нациополиции в Киевской области разыскивает без вести пропавшего Николая Поповиченко.