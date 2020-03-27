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27 марта • обновлено в 22:59
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Киев "закрылся" из-за вспышки коронавируса: кого пустят в столицу

9.1т
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В связи с пандемией коронавируса въезд и выезд в Киев (кроме частного транспорта) будет запрещен до 24 апреля.

Об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram.

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Киев на карантине

Киев на карантине

Он опубликовал документ, в котором указывается, что движение в и из столицы на частном транспорте должно происходить через КПП.

Все пассажиры и водитель обязаны пройти проверку с измерением температуры. Без проведения термометрии, а также гражданам с признаками респираторных заболеваний (кроме направления на обсервацию, карантин или госпитализацию) въезд запрещен.

Как писал OBOZREVATEL, в Киевской области количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 по состоянию на 10:00 пятницы, 27 марта, выросло до 32. В самой столице – 47 подтвержденных инфицирований.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Новости Киева и Киевской области Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Киев
Теги
транспорт болезнь вирус инфекция
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