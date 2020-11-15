В церкви Киева собрали массовую службу вопреки карантину: Филарет пришел без маски. Фото

В Киеве одна из церквей, работу которых не запретили на время карантина выходного дня в Украине, провела службу с нарушениями.

Такие кадры, в частности, с Владимирского кафедрального собора, расположенного недалеко от станции метро "Университет", опубликовало "Сегодня" в Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Напомним, что храмам разрешили не закрывать двери для посетителей в субботу и воскресенье. Однако в помещении во время службы может находиться не больше 20 человек – люди должны быть в масках и придерживаться социальной дистанции.

По примеру Владимирского кафедрального собора видно, что ни священнослужители, ни верующие ничего из этого не делают. В святыне одновременно находятся около 60 человек.

Более того, часть священников и даже владыка Филарет, который не так давно и сам переболел коронавирусом, правят службу без защитных масок. Хотя на центральных дверях висит табличка, разрешающая вход в собор только в масках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 14 ноября, в Украине начал действовать карантин выходного дня. Однако не все города согласились пойти на усиление ограничений. Так, во Львове, Одессе, Днепре, Черкассах, Чернигове, Ривне, Мукачево, Ивано-Франковске и Славянске мэры отказались выполнять постановление Кабинета министров.