В школах Киева решили перенести осенние каникулы: документ

В Киеве из-за пандемии COVID-19 перенесут осенние каникулы: ученики будут отдыхать с 21 по 28 октября. Ранее МОН рекомендовало провести осенние каникулы на 2020-2021 учебный год с 26 октября по 1 ноября.

Об этом говорится в документе, который отправили начальникам управлений образования районных в Киеве государственных администраций и руководителям учебных заведений столицы. Копия письма от образовательного департамента КГГА оказалась в распоряжении OBOZREVATEL.

"С целью предотвращения распространения COVID-19, создания безопасных условий для участников образовательного процесса во время подготовки и проведения местных выборов... предлагаем провести осенние каникулы с 21 по 28 октября включительно. Подчеркиваем на неукоснительном выполнении в учебных заведениях всех необходимых мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной болезни", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине могут изменить даты школьных осенних каникул в связи с проведением местных выборов, которые пройдут 25 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2020 года украинцев ждет дополнительный свободный от работы день.