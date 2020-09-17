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В метро Киева установят новые турникеты: список станций

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Жизнь столицы
6,4 т.
В метро Киева установят новые турникеты: список станций

В Киеве на 15 станциях метрополитена заменят старые турникеты на новые, которые будут принимать оплату с помощью банковских карт и смартфонов с NFC.

Также за поездку можно будет расплатиться картой проезда, карточкой киевлянина, бумажным или электронным QR-билетом, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Старые турникеты, которые работают еще с 1970-х годов, регулярно бьют пассажиров, даже тех, кто заплатил за проезд. Их решили заменить из-за жалоб пассажиров метро", – отмечено в сообщении.

Список станций, где запланировано обновление турникетов:

Синяя ветка:

  • "Героев Днепра"

  • "Оболонь"

  • "Почайна"

  • "Тараса Шевченко"

  • "Контрактовая площадь"

  • "Льва Толстого"

  • "Лыбидская"

Зеленая ветка:

  • "Кловская"

  • "Дворец спорта"

  • "Дружбы народов"

  • "Выдубичи"

  • "Славутич"

  • "Осокорки"

  • "Позняки"

  • "Харьковская"

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевское метро запретили пускать попрошаек, мелких продавцов и расклейщиков рекламы.

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