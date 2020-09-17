В метро Киева установят новые турникеты: список станций

В Киеве на 15 станциях метрополитена заменят старые турникеты на новые, которые будут принимать оплату с помощью банковских карт и смартфонов с NFC.

Также за поездку можно будет расплатиться картой проезда, карточкой киевлянина, бумажным или электронным QR-билетом, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Старые турникеты, которые работают еще с 1970-х годов, регулярно бьют пассажиров, даже тех, кто заплатил за проезд. Их решили заменить из-за жалоб пассажиров метро", – отмечено в сообщении.

Список станций, где запланировано обновление турникетов:

Синяя ветка:

"Героев Днепра"

"Оболонь"

"Почайна"

"Тараса Шевченко"

"Контрактовая площадь"

"Льва Толстого"

"Лыбидская"

Зеленая ветка:

"Кловская"

"Дворец спорта"

"Дружбы народов"

"Выдубичи"

"Славутич"

"Осокорки"

"Позняки"

"Харьковская"

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевское метро запретили пускать попрошаек, мелких продавцов и расклейщиков рекламы.