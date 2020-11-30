В Киеве заработают бесплатные мобильные пункты приема нерабочей техники

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Жизнь столицы
1,1 т.
В Киеве заработают бесплатные мобильные пункты приема нерабочей техники

Заботиться об окружающей среде теперь еще проще! С 5 декабря начинается масштабная акция, в ходе которой киевляне смогут принести свою устаревшую или нерабочую технику и бесплатно сдать ее на утилизацию в мобильные пункты от Центра управления отходами.

Отходы электрического и электронного оборудования опасны, поскольку содержат токсичные, ядовитые, канцерогенные или реактивные компоненты, такие как свинец, мышьяк, ртуть, кадмий, селен, бром. Поэтому важно правильно утилизировать такие отходы, а не отвозить их на свалки, где они будут годами отравлять нашу окружающую среду.

Именно поэтому Центр управления отходами уже более двух лет бесплатно принимает от населения на переработку нерабочую технику и утилизирует ее. Но теперь, чтобы быть более удобными для жителей столицы и области, компания организует мобильные пункты, где каждый сможет избавиться от старых приборов без вреда для окружающей среды.

В Киеве заработают бесплатные мобильные пункты приема нерабочей техники

Основатель компании Александр Возный убежден, что каждый бизнес должен быть социально ответственным. Поэтому миссия ЦУВ - изменить культуру и отношение людей к отходам, уменьшить вредное воздействие на окружающую среду и сократить объем опасных отходов в Украине.

"Мы регулярно получаем положительные отзывы киевлян о работе нашего пункта приема отработанной техники, но, к сожалению, не все готовы везти свою нерабочую технику через весь город к нам, еще и в рабочий день. К тому же не все люди, небезразличные к проблеме утилизации, знают об этом пункте приема вообще. Поэтому для комфорта людей и решения такой проблемы расширяем нашу инициативу путем запуска мобильных пунктов приема электрических и электронных отходов, а также отсортированного вторсырья", – сказал Александр Возный, основатель и директор Центра управления отходами.

В Киеве заработают бесплатные мобильные пункты приема нерабочей техники
Как это будет работать?

В тестовом режиме каждую субботу в течение месяца автомобили ЦУВ будут стоять на разных популярных локациях Киева и в определенное время принимать технику на утилизацию. Этой услугой можно будет воспользоваться уже с 5-го декабря. В этот день мобильные пункты будут находиться на таких локациях:

  • м. Лукьяновская, паркинг возле McDonald's, 09:00-11:00

  • м. Выставочный Центр, паркинг у центрального входа ВДНХ, 09: 00-11:00

  • м. Тараса Шевченко, паркинг возле выхода из метро, 12:00-14:00

  • м. Позняки, паркинг ТЦ "Пирамида", 12:00-14:00

  • м. Дарница, паркинг возле универмага "Детский мир", 15:00-17:00

  • м. Героев Днепра, паркинг возле ТРЦ Dream Town, 15:00-17:00

В Киеве заработают бесплатные мобильные пункты приема нерабочей техники

Полный перечень отходов, принимаемых Центром управления отходами, ищите на сайте. Следить за новостями об услугах компании и местоположения мобильных пунктов приема техники можно в соцсетях компании – Facebook, Instagram.

Что произойдет с техникой, которую вы принесете на мобильные пункты?

Специалисты ЦУВ разберут ее на компоненты: стекло, пластиковые детали, металлические и другие элементы. Отходы отсортируют по фракциям и будут накапливать для передачи подрядчикам на дальнейшую переработку, а также изготовление новых продуктов. Опасные отходы пойдут на обезвреживание.

Центр управления отходами – это компания, которая с 2014 года занимается комплексным управлением отходами и предоставляет услуги по вывозу, переработке и утилизации вторсырья и опасных отходов, а также занимается внедрением программы "Зеленый офис" в офисах и на предприятиях.

В Киеве заработают бесплатные мобильные пункты приема нерабочей техники

Как писал OBOZREVATEL ранее, експертка рассказала, как происходит утилизация елок в Украине.

УкраинаКиевЭкология