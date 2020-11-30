В Киеве заработают бесплатные мобильные пункты приема нерабочей техники

Заботиться об окружающей среде теперь еще проще! С 5 декабря начинается масштабная акция, в ходе которой киевляне смогут принести свою устаревшую или нерабочую технику и бесплатно сдать ее на утилизацию в мобильные пункты от Центра управления отходами.

Отходы электрического и электронного оборудования опасны, поскольку содержат токсичные, ядовитые, канцерогенные или реактивные компоненты, такие как свинец, мышьяк, ртуть, кадмий, селен, бром. Поэтому важно правильно утилизировать такие отходы, а не отвозить их на свалки, где они будут годами отравлять нашу окружающую среду.

Именно поэтому Центр управления отходами уже более двух лет бесплатно принимает от населения на переработку нерабочую технику и утилизирует ее. Но теперь, чтобы быть более удобными для жителей столицы и области, компания организует мобильные пункты, где каждый сможет избавиться от старых приборов без вреда для окружающей среды.

Основатель компании Александр Возный убежден, что каждый бизнес должен быть социально ответственным. Поэтому миссия ЦУВ - изменить культуру и отношение людей к отходам, уменьшить вредное воздействие на окружающую среду и сократить объем опасных отходов в Украине.

"Мы регулярно получаем положительные отзывы киевлян о работе нашего пункта приема отработанной техники, но, к сожалению, не все готовы везти свою нерабочую технику через весь город к нам, еще и в рабочий день. К тому же не все люди, небезразличные к проблеме утилизации, знают об этом пункте приема вообще. Поэтому для комфорта людей и решения такой проблемы расширяем нашу инициативу путем запуска мобильных пунктов приема электрических и электронных отходов, а также отсортированного вторсырья", – сказал Александр Возный, основатель и директор Центра управления отходами.

В тестовом режиме каждую субботу в течение месяца автомобили ЦУВ будут стоять на разных популярных локациях Киева и в определенное время принимать технику на утилизацию. Этой услугой можно будет воспользоваться уже с 5-го декабря. В этот день мобильные пункты будут находиться на таких локациях:

м. Лукьяновская, паркинг возле McDonald's, 09:00-11:00

м. Выставочный Центр, паркинг у центрального входа ВДНХ, 09: 00-11:00

м. Тараса Шевченко, паркинг возле выхода из метро, 12:00-14:00

м. Позняки, паркинг ТЦ "Пирамида", 12:00-14:00

м. Дарница, паркинг возле универмага "Детский мир", 15:00-17:00

м. Героев Днепра, паркинг возле ТРЦ Dream Town, 15:00-17:00

Полный перечень отходов, принимаемых Центром управления отходами, ищите на сайте. Следить за новостями об услугах компании и местоположения мобильных пунктов приема техники можно в соцсетях компании – Facebook, Instagram.

Специалисты ЦУВ разберут ее на компоненты: стекло, пластиковые детали, металлические и другие элементы. Отходы отсортируют по фракциям и будут накапливать для передачи подрядчикам на дальнейшую переработку, а также изготовление новых продуктов. Опасные отходы пойдут на обезвреживание.

Центр управления отходами – это компания, которая с 2014 года занимается комплексным управлением отходами и предоставляет услуги по вывозу, переработке и утилизации вторсырья и опасных отходов, а также занимается внедрением программы "Зеленый офис" в офисах и на предприятиях.

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