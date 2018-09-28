В Киеве запретили продажу алкоголя ночью: кого это коснется

Решение Киевсовета ограничить ночную продажу алкоголя в столице нельзя назвать запретом, ведь оно касается только магазинов.

Об этом ObozTV рассказал депутат Киевсовета Владислав Михайленко. По его словам, и купить, и употребить ночью спиртное в Киеве по-прежнему можно.

"Его нельзя будет купить только в стационарных заведениях торговли. То есть в магазинах. А в остальных заведениях он продаваться будет", - заверил Михайленко.

Депутат заверил, что не видит никаких рисков, зато в этом решении есть немало плюсов, касающихся комфорта жизни киевлян и криминальной ситуации на улицах столицы.

"Во-первых, это комфортная жизнь в районах, потому что у нас есть огромное возмущение жителей, когда в жилом доме на первом этаже расположен супермаркет, работает круглосуточно, и всю ночь туда паломничество компаний, которые покупают алкоголь и затем садятся на лавочку у подъезда и потребляют там этот алкоголь".

Также Михайленко напомнил о драках между пьяными группами, которые часто происходят вечерами возле магазинов и заканчиваются пострадавшими и вызовом полиции.

"Статистика показывает, что во время таких ограничений уменьшается количество правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения", - считает депутат.

"И еще раз. Речь идет только об ограничении в одном виде торговых точек. Все остальные заведения: бары, рестораны, ночные клубы, кафетерии, рюмочные - все они могут торговать алкоголем круглосуточно. Потому что это предназначенные для употребления алкоголя места", - подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее продажу алкоголя в ночное время запретили в Днепре.

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