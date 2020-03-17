В связи с закрытием метро в Киеве, которое запланировано на 23:00 вторника, 17 марта, люди будут вынуждены добираться на работу другим общественным транспортом.

Несмотря на определенные ограничения, наземный транспорт продолжит работать. Было принято решение, что в черте города можно будет перемещаться в количестве не более 10 человек одновременно:

в маршрутках,

троллейбусах,

автобусах,

трамвае (в одном вагоне не больше 10-ти).

В Киеве закрыли метро: как добраться на работу

Кроме того, по прежнему графику будет работать киевский фуникулер. В расписание городской электрички же с 17 марта внесли изменения: будет курсировать только два маршрута утром и вечером.

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Добраться на работу можно также на личном транспорте, если такого нет – воспользоваться такси.

Решение проблемы с транспортным коллапсом озвучил также президент Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу “Свобода слова”.

"К сожалению, прежде всего мы должны не ждать увеличения количества заболеваний в стране, поэтому мы должны закрыть все, что мы можем закрыть, там где есть большое скопление людей, метрополитен – это приоритет. В случае, когда людям... Честно, откровенно, как человек, а не президент, я бы хотел, чтобы все были дома, это лучший вариант борьбы с коронавирусом. Но, если мы едем и пользуемся транспортом, то пожалуйста: маршрутки, такси, троллейбусы, трамваи. В маршрутках мы ввели (решение) ехать не более 10 человек. В троллейбусах по 20 человек. Других вариантов, как доехать на работу нет, еще можно пешком", – посоветовал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении закрыть метрополитен с 12:00 18 марта, но было решено не медлить.

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