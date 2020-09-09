За минувшие сутки, 8 сентября, в Киеве коронавирусом (COVID-19) заразились 310 человек. Днем ранее было зафиксировано 235 новых случаев. Всего в столице заболел 15 821 человек.

Об этом говорят данные РНБО. В Киевской области за сутки было выявлено 89 новых случаев инфицирования, всего – 6459.

Также в Киеве от осложнений, вызванных вирусом, умерли 4 пациента (всего 250). Побороли болезнь – 84 (всего 4910). В области зафиксировали 5 новых летальных случаев (всего 122 ), выздоровели – 78 (4313).

В Киеве зафиксировали более 300 новых зараженных COVID-19: свежая статистика СНБО

В Киеве зафиксировали более 300 новых зараженных COVID-19: свежая статистика СНБО

В Киеве зафиксировали более 300 новых зараженных COVID-19: свежая статистика СНБО

Отметим, что по состоянию на утро среды, 9 сентября, в Украине официально подтверждены 143 030 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 551 – обнаружен за прошедшие сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп "Европейской солидарности" Ирина Геращанко рассказала, что более сотни работников КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" не получили страховку после заражения COVID-19.

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