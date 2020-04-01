В Киеве за сутки резко выросло число зараженных COVID-19: данные за 1 апреля

В Киеве и области за сутки, 31 марта, резко выросло число зараженных коронавирусом COVID-19. В столице 134 случая, в области – 57.

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Об этом в среду, 1 апреля, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Всего в Украине лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 – 669, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.

Коронавирус в Украине

Отметим, что намедни в Киеве насчитывалось 107 больных, в области – 52.

Напомним, что в столице среди пяти человек, у которых за последние сутки подтвердили коронавирус COVID-19, – четверо мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и одна 55-летняя женщина – медработник.

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