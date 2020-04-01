В Киеве за сутки резко выросло число зараженных COVID-19: данные за 1 апреля

В Киеве и области за сутки, 31 марта, резко выросло число зараженных коронавирусом COVID-19. В столице 134 случая, в области – 57.
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Об этом в среду, 1 апреля, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
Всего в Украине лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 – 669, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.
Коронавирус в Украине
Отметим, что намедни в Киеве насчитывалось 107 больных, в области – 52.
Напомним, что в столице среди пяти человек, у которых за последние сутки подтвердили коронавирус COVID-19, – четверо мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и одна 55-летняя женщина – медработник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей, а также одна специальная база для беременных.
В Киеве и в целом по всей стране ввели карантин из-за распространения COVID-19 в мире.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации. Позже, 20 марта, Кабмин принял решение о введении чрезвычайной ситуации и в Киеве из-за распространения коронавируса.
Министр внутренних дел Украины Аресен Аваков заявил, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с 23 марта.
В Киеве доплата врачам инфекционных отделений, которые спасают от коронавируса COVID-19, составит от 5 до 10 тысяч гривен.
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