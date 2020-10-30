В Киеве за сутки обнаружили 741 больного COVID-19

За минувшие сутки, 29 октября, коронавирусом в Киеве заразился 741 человек. В Киевской области зафиксировали 339 новых зараженных.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 36 768 человек, в области – 16 119 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 743 человека (+17 за сутки), вылечились 12 639 пациентов (+234). Продолжают бороться с вирусом 23 386 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро пятницы, 30 октября, в Украине официально подтверждены 378 729 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8312 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.