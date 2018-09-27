В Киеве ввели запрет на продажу алкоголя: что это значит

Киевский городской совет окончательно запретил продажу алкоголя ночью в магазинах и МАФах.

Соответствующее решение вступило в силу 27 сентября. За него проголосовали 77 депутатов. Согласно новому запрету, спиртные напитки не будут продавать с 23:00 до 10:00.

"Мы выполнили волю киевлян и задачи мэра - запретили продажу алкоголя ночью. Сегодня столица действует исключительно в рамках законодательства Украины. В недавнего времени города имеют право самостоятельно устанавливать временные рамки на продажу спиртного. Всем алкогольным лоббистам назло - мы сегодня отстояли позицию киевлян. Сейчас от 70 до 80 процентов граждан против ночной торговли алкоголем", - рассказал депутат Киевсовета Владислав Михайленко.

По его словам, на этот раз в Киеве будут полноценно контролировать работу МАФов и стационарных объектов торговли.

"Согласно документу, предполагается, что Департамент городского благоустройства КГГА получит функции контроля за предпринимателями, которые не будут выполнять установленные ограничения. Всех нарушителей ждут административные взыскания", - отметил он.

Согласно решению, запрет касается пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин. Однако запрет не будет распространяться на кафе, бары, заведения общественного питания.

Депутаты горсовета рассматривают возможность ограничить запрет на торговлю алкоголем только до 8:00. Решение Киевсовета больше нельзя будет отменить через суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2017 года в Киеве вступило в силу решение Киевсовета о запрете продажи алкогольных напитков в МАФах.

В апреле 2018 года президент Петр Порошенко подписал законопроект №3149, который предоставляет органам местного самоуправления право на ограничение продажи спиртного в определенное время суток. Уже в июле в КГГА зарегистрировали проект об ограничениях.