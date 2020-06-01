В Киеве первую неделю лета, с 1 и до 5 июня, будет довольно прохладная погода, которая со временем будет меняться на более теплую, но будут часто идти дожди, иногда – с грозами.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер будет в пределах 5-10 м/с или 7-12 м/с.

Так, в понедельник днем, 1 июня, пройдет дождь, ожидается только +12...+14 градусов. Во вторник, 2 июня, осадки предполагаются в течение всех суток. Ночью температура будет в пределах +6...+8, а днем – около +12...+14.

В Киеве в первую неделю лета будет дождевая и прохладная погода. Иллюстрация

В среду, 3 июня, все время будет сухо. Ночью хотя и ожидается +6...+8, но днем потеплеет до +16...+18. В четверг, 4 июня, дождь с грозой прогнозируется лишь во второй половине суток. Ночью будет +8...+10, а днем – уже около +17...+19.

В пятницу, 5 июня, дождь пойдет также лишь во второй половине суток. Ночью ожидается +11...+13, днем потеплеет до +20...+22.

Погода в Киеве в первый летний неделю Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань рассказал, что в июне погода в Украине ожидается теплой и с умеренными осадками, однако не исключены и температурные колебания в отдельные дни.

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