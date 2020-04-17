В Киеве в духовной академии УПЦ МП произошла вспышка COVID-19: заразились 19 человек

В Киевской духовной академии и семинарии УПЦ МП 16 студентов и три преподавателя заболели коронавирусом COVID-19.

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Об этом написала пресс-служба учреждения на своей странице в Facebook. ПЦР-тестирование, по результатам которого у этих людей обнаружили COVID-19, в общежитиях академии было проведено еще 14 апреля.

"16 апреля, около 21:00, академия получила телефонное сообщение из Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, что по результатам тестов 19 человек (три преподавателя и 16 студентов) получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом", – говорится в сообщении.

В Киеве в духовной академии УПЦ МП произошла вспышка COVID-19. Иллюстрация

"Письменное подтверждение этой информации ожидается сегодня, 17 апреля. Все эти 19 человек на данный момент находятся на самоизоляции, в общежитии академии, под наблюдением медиков", – добавили в учреждении.

Там также отметили, что еще одно тестирование было проведено 15 апреля, но его результаты пока неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 17 апреля зафиксировали 958 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 705, а на территории области – до 253.

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