Главная Новости
17 апреля • обновлено в 12:16
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве в духовной академии УПЦ МП произошла вспышка COVID-19: заразились 19 человек

4.4т
Читать материал на украинском

В Киевской духовной академии и семинарии УПЦ МП 16 студентов и три преподавателя заболели коронавирусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом написала пресс-служба учреждения на своей странице в Facebook. ПЦР-тестирование, по результатам которого у этих людей обнаружили COVID-19, в общежитиях академии было проведено еще 14 апреля.

"16 апреля, около 21:00, академия получила телефонное сообщение из Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, что по результатам тестов 19 человек (три преподавателя и 16 студентов) получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом", – говорится в сообщении.

В Киеве в духовной академии УПЦ МП произошла вспышка COVID-19. Иллюстрация

В Киеве в духовной академии УПЦ МП произошла вспышка COVID-19. Иллюстрация

"Письменное подтверждение этой информации ожидается сегодня, 17 апреля. Все эти 19 человек на данный момент находятся на самоизоляции, в общежитии академии, под наблюдением медиков", – добавили в учреждении.

Там также отметили, что еще одно тестирование было проведено 15 апреля, но его результаты пока неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 17 апреля зафиксировали 958 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 705, а на территории области – до 253.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
7
Смешно
10
Интересно
11
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Соломонович Самсон
Соломонович Самсон
У школах давно пора ввести предмет "Попознавство", в якому розказувати небезпеку існування попів та їх шкоду для оточуючих.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4662.

    Вылечились: 246. Умерли: 125.

  • В мире заболели более 2 миллионов человек, погибли – более 140 тысяч.

  • Карантин уже решили продлить до мая, транспорт могут запустить аж в июне.

  • ВОЗ предупредила об опасности пандемии для сотен тысяч детей.

  • Обнаружен скрытый симптом COVID-19 – слизь разрушает легкие за неделю.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги