В Киеве синоптики зафиксировали природный 'феномен'

В понедельник, 12 октября, по наблюдениям синоптиков наблюдался самый чистый воздух, начиная с летнего периода 2020 года.

Об этом УНН сообщил глава Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

"По состоянию на сегодня, воздух в городе Киеве лучше, возможно, за весь летний период. Нет достижения предельно допустимых концентратов ни по пыли, ни по диоксиду серы, ни по оксиду углерода, ни по диоксиду азота, нет совсем. Воздух чистый", – рассказал метеоролог.

Напомним, что ранее, 11 октября, Киев попал в пятерку городов с наиболее загрязненным воздухом в мире.

Кроме того, в столице назвали три главных загрязнителей воздуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики рассказали о погоде на осень-2020 в Украине: заморозки и три бабьих лета.