В Киеве разгорелся пожар в 4-этажном жилом доме, огонь перекинулся на крышу

В Киеве по ул. Большой Васильковской 19 августа произошел пожар в квартире на последнем этаже четырехэтажного жилого дома.
Огонь распространился на крышу здания, сообщила пресс-служба КГГА на официальном сайте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Пожар с высоты птичьего полета. Скриншот видео "Страны"
ЧП произошло по ул. Большой Васильковской. Скриншот видео "Страны"
Возле горящего здания собрались люди. Скриншот видео "Страны"
Сообщение о ЧП в доме № 85-87 поступило на линию спасателей в 18:14. Площадь пожара, по последним данным, составила не менее 200 кв. м.
В процессе ликвидации были спасены два человека, еще 15 отведены на безопасное расстояние.
Спасатели на месте пожара. Страна
С ликвидацией огня возникли трудности. Страна
Локализация возгорания усложнена деревянными перекрытиями в доме, из-за чего пожар быстро распространяется.
На месте работают 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 спасателей.
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Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Гранд-Прейри в американском штате Техас 19 августа произошел пожар на складах крупного завода по производству полиэтилена Poly America.
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