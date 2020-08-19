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В Киеве разгорелся пожар в 4-этажном жилом доме, огонь перекинулся на крышу

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Жизнь столицы
1,9 т.
В Киеве разгорелся пожар в 4-этажном жилом доме, огонь перекинулся на крышу

В Киеве по ул. Большой Васильковской 19 августа произошел пожар в квартире на последнем этаже четырехэтажного жилого дома.

Огонь распространился на крышу здания, сообщила пресс-служба КГГА на официальном сайте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пожар с высоты птичьего полета.

Пожар с высоты птичьего полета. Скриншот видео "Страны"

ЧП произошло по ул. Большой Васильковской.

ЧП произошло по ул. Большой Васильковской. Скриншот видео "Страны"

Возле горящего здания собрались люди.

Возле горящего здания собрались люди. Скриншот видео "Страны"

Сообщение о ЧП в доме № 85-87 поступило на линию спасателей в 18:14. Площадь пожара, по последним данным, составила не менее 200 кв. м.

В процессе ликвидации были спасены два человека, еще 15 отведены на безопасное расстояние.

Спасатели на месте пожара.

Спасатели на месте пожара. Страна

С ликвидацией огня возникли трудности.

С ликвидацией огня возникли трудности. Страна

Локализация возгорания усложнена деревянными перекрытиями в доме, из-за чего пожар быстро распространяется.

На месте работают 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 спасателей.

Дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Гранд-Прейри в американском штате Техас 19 августа произошел пожар на складах крупного завода по производству полиэтилена Poly America.

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