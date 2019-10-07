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7 октября • обновлено в 15:42
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/ Жизнь столицы

В Киеве Путина оригинально "поздравили" с днем рождения

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В Киеве под посольство Российской Федерации в Украине в понедельник, 7 октября, активисты пришли "поздравить" президента РФ Владимира Путина с днем рождения.

Во время акции они провели импровизированный Гаагский суд над лидером Кремля, передает Укринформ.

В частности, активист, переодетый в костюм заключенного, давал показания о совершенных преступлениях в Грузии, Молдове, Украине – на Донбассе и в Крыму.

Участники акции принесли с собой флаги крымскотатарского народа и Украины, других стран - Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии.

Под посольством РФ в Киеве "поздравили" Путина с днем ​​рождения

Под посольством РФ в Киеве "поздравили" Путина с днем ​​рождения

Под посольством РФ в Киеве "поздравили" Путина с днем ​​рождения

Под посольством РФ в Киеве "поздравили" Путина с днем ​​рождения

Под посольством РФ в Киеве "поздравили" Путина с днем ​​рождения

Под посольством РФ в Киеве "поздравили" Путина с днем ​​рождения

Под посольством РФ в Киеве "поздравили" Путина с днем ​​рождения

Под посольством РФ в Киеве "поздравили" Путина с днем ​​рождения

Под посольством РФ в Киеве "поздравили" Путина с днем ​​рождения

Под посольством РФ в Киеве "поздравили" Путина с днем ​​рождения

Под посольством РФ в Киеве "поздравили" Путина с днем ​​рождения

Под посольством РФ в Киеве "поздравили" Путина с днем ​​рождения

Под посольством РФ в Киеве "поздравили" Путина с днем ​​рождения

Под посольством РФ в Киеве "поздравили" Путина с днем ​​рождения

Под посольством РФ в Киеве "поздравили" Путина с днем ​​рождения

Под посольством РФ в Киеве "поздравили" Путина с днем ​​рождения

Под посольством РФ в Киеве "поздравили" Путина с днем ​​рождения

Под посольством РФ в Киеве "поздравили" Путина с днем ​​рождения

Новости
В Кремле рассказали, как Путин отпразднует день рождения

Поддержать перформанс пришел и бывший политзаключенный Владимир Балух.

"У нас в семье еще с 2014 года есть традиция: по поводу чего бы не собирались на застолье, у нас всегда второй тост за упокой Владимира Владимировича, что он такой хороший человек и сколько еще мог бы сделать для мирового сообщества, но упокой Господь его душу", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в день рождения президента РФ Владимира Путина ему в сети желали скорого выхода на пенсию, проклиная его в ограблении России.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Владимир Путин
Место
Украина Киев
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Чем бы х..охло не тешилось, лишь бы не размножалось))))))
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1
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
во-как - посольским запрещено даже в окна смотреть! Они с мешками на головах по Киеву передвигаются?
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
А Путин на рыбалке с Шойгу ...
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Григорьев Григорий,а ещё он на охоте и в камеди клаб снимается и всё в одно время и в разных местах.
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