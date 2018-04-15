В Киеве пропала молодая девушка с татуировкой мамонта

В Киеве пропала 24-летняя девушка Ирина Найденко.

Она ушла из дома в 3 часа ночи, не взяв с собой ни документов, ни денег, ни телефона. Девушка пропала в Святошинском районе, пишет на своей странице в Facebook Киев оперативный.

О пропаже сообщила сестра Ирины.

Девушку ищут по такому описанию: "Рост 176, прямые светлые волосы, серо-зеленые глаза, на левой руке возле запястья татуировка в виде мамонта".

На ней была черная длинная толстовка с Куртом Кобейном (спереди портрет, сзади в виде цветов написано имя Курт), низкие белые кеды и большая бежевая сумка.

Новости В Киеве нашли пропавшую школьницу

Всех, кто владеет какой-то информацией, просят звонить родным Ирины.

Как сообщал "Обозреватель", в Соломенском районе Киева пропала 14-летняя девочка.