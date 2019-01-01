В Киеве пройдет факельное шествие в честь Бандеры: где смотреть онлайн

Во вторник, 1 января, в Киеве пройдет факельное шествие, посвященное 110-й годовщине рождения украинского политического деятеля, одного из лидеров ОУН Степана Бандеры.

Как сообщили на странице мероприятия в Facebook, шествие начнется о 18:00 в парке имени Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю. Действие будет длиться около двух часов.

"Почтить его память, дело и идеи ежегодно выходят десятки тысяч украинцев во многих городах. Его слова и действия стали указателем борцам-последователям за свободу украинского государства", — подчеркнули организаторы марша.

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"Сегодня украинцы восстанавливают историческую правду и справедливость о Степане Бандере и Организации украинских националистов. Именем вождя названы проспекты и улицы, его жизнь изучают миллионы людей во всем мире", — добавили в сообщении в соцсети.

О том, как пройдет марш, следите онлайн на OBOZREVATEL.

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Иллюстрация. Факельное шествие в честь Степана Бандеры в Киеве 1 января 2018 года ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, 110-я годовщина со дня рождения Степана Бандеры является официальным праздником в Украине согласно решению Верховной Рады от 18 декабря.

Ранее в России закатили скандал из-за решения вернуть Бандере звание Героя Украины.