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13 сентября • обновлено в 18:53
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/ Жизнь столицы

В Киеве произошло "каскадерское" ДТП: опубликованы фото

2.2т Читать материал на украинском

В Голосеевском районе Киева столкнулись легковые автомобили Daewoo и Volkswagen, в результате чего одно авто перевернулось.

Авария произошла в пятницу, 13 сентября, на перекрестке ул. Бурмистенко и Ломоносова, сообщили OBOZREVATEL очевидцы. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Местные жители отметили, что один из участников происшествия – любитель быстрой езды, а потому не первый раз попадает в ДТП.

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

Александр Шлянин

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ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

Александр Шлянин

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

Александр Шлянин

Место происшествия

Место происшествия

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области произошло ДТП, во время которого один из автомобилей загорелся. На месте погибли три человека, в том числе пожилые супруги.

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Темы
Эксклюзив Война на дорогах Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авто криминал
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