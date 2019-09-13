В Киеве произошло "каскадерское" ДТП: опубликованы фото

В Голосеевском районе Киева столкнулись легковые автомобили Daewoo и Volkswagen, в результате чего одно авто перевернулось.

Авария произошла в пятницу, 13 сентября, на перекрестке ул. Бурмистенко и Ломоносова, сообщили OBOZREVATEL очевидцы. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Местные жители отметили, что один из участников происшествия – любитель быстрой езды, а потому не первый раз попадает в ДТП.

ДТП в Киеве Александр Шлянин

ДТП в Киеве Александр Шлянин

ДТП в Киеве Александр Шлянин

Место происшествия Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области произошло ДТП, во время которого один из автомобилей загорелся. На месте погибли три человека, в том числе пожилые супруги.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал